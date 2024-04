Haridusminister Kristina Kallase sõnul arutati kolmandal haridusleppe kohtumisel rahastusmudeli üle ja püüti leida üht meelt selle osas, kuidas raha riigieelarvest kohalikele omavalitsusele laekub. Praegune mudel on Kallase sõnul loodud üle kümne aasta tagasi ning on kaheldav, kas see arvestab tänase koolivõrgu muudatuste ja kaasava haridusega.