Peeter Ernits lahkub EKREst ja soovitab parteil juhti vahetada

Pikas Facebooki postituses selgitas ta, miks erakonnast välja astub. Ernitsa sõnul oli kõige suuremaks läbikukkumiseks, et EKRE ei suutnud neile antud ajaloolist võimalust ära kasutada.

„Igal juhil on õigus endale meeskond valida. See kehtib ka erakonna juhtide kohta,“ alustas Ernits selgitust.

„Kuid igal erakonnajuhil on ka kohustus täita oma valijatele antud lubadused.

Kui me poleks toona suutnud avanenud üürikest ajaakent arukalt ära kasutada, poleks Eesti iial vabaks saanud.

Kõige suuremaks läbikukkumiseks oli see, et me ei suutnud meile antud ajaloolist võimalust ära kasutada.