Itaalia peaminister Giorgia Meloni lubab Euroopa parempoolsetele näidata, kuidas poliitikat tehakse

Itaalia peaminister Giorgia Meloni teatas pühapäeval, et kandideerib oma partei Itaalia Vennad (Fratelli d’Italia) esinumbrina Euroopa Parlamendi valimistel, lootes, et see aitab tugevdada parlamendi parempoolset tiiba ja neil suvel võimu haarata. Valitsusjuhi kohalt ei kavatse Euroopa Konservatiivide ja Reformistide fraktsiooni (ECR) president Meloni siiski lahkuda, vaid valituks osutudes lubas ta oma eurosaadiku mandaadist loobuda.