79-liikmelisest volikogust on opositsioonil Ossinovski linnapeakohalt mahavõtmiseks tarvis 40 häält. EKRE ja Keskerakonna koostatud umbusaldusavaldusele kirjutas alla 39 inimest.

Umbusalduse üks algataja, Keskerakonna fraktsiooni esimees Kalle Klandorf nentis, et ei oska homse hääletuse tulemust aimata. „Ehk on seekord neil mõni ülejooksik, kes teab,“ märkis ta. Klandorf tõdes, et kui umbusaldusavaldusel oleks juba praegu 40 toetajat, jääks ta entusiastlikumale seisukohale, ent praegu tuleb jääda mõõdukaks.