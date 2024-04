EKRE fraktsioon kaebas riigikogu otsuse vaheaegade piiramiseks kohtusse

EKRE hinnangul on riigikogu juhatuse ja riigikogu täiskogu menetluskäik ja otsused ilmses vastuolus Riigikogu kodu- ja töökorraseadusega ning rikkunud Eesti põhiseadusest tulenevaid riigikogu liikme põhiõigusi ning laiemalt õigusriigi ja demokraatia põhimõtteid. Kaebajate eesmärgiks on vaidlustada see õigusvastane olukord.