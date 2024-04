Rootsi valitsust toetavate parempopulistide juhi sõnul on toetusel Ukrainale piir. Opositsioon nõuab peaministrilt selgitust

„Peaminister, kes toetub SD-le, peab selle kohta oma arvamuse ütlema. Ta peab end Åkessoni avaldusest distantseerima ja tegema väga selgeks, et sellel ei ole mingisugust relevantsust valitsuse suhtumisele Ukrainasse,“ ütles sotsiaaldemokraatide kaitsepoliitika kõneisik, endine kaitseminister Peter Hultqvist, vahendab Aftonbladet.

Hultqvisti sõnul nõuab sõda Ukrainas pika sihi seadmist ning toetus läänest peab olema kompaktne ja olemas nii sõja ajal kui ka järel.

„Meil saab olema Venemaaga väga pikaaegne probleem ja see nõuab Euroopas ühtehoidmist ja see nõuab, et meil on heidutus, mis on selge,“ jätkas Hultqvist. „Meil ei saa olla sedatüüpi arutelusid kahtluste kohta.“

Hultqvist leiab, et Åkessoni avaldus oli äärmiselt kohatu.

„See on uskumatult rumal. Ei tohi muutuda Putini kasulikuks idioodiks,“ ütles Hultqvist.

Rootsi Keskpartei juht Muharrem Demirok nõudis, et peaminister Kristersson teeks Åkessoni väljaütlemise kohta avalduse.

„Meil on olukord, kus Venemaa jätkab oma rünnakut Ukraina vastu ning on suurendanud ründetegevust ja liigub edasi. Olukorras, kus Rootsi on see riik Põhjamaade hulgas, kes annab Ukrainale kõige vähem, peab Ulf Kristersson selgeks tegema, mis praegu kehtib,“ ütles Demirok.

„See on nii selge, et Jimmie Åkesson teab täpselt, mida ta ütleb, milliseid signaale ta täpselt saadab, ja need on täpselt need signaalid, mida Putin tahab. Meil on erakonna juht, kes ajab selles olukorras teadlikult Putini asja,“ jätkas Demirok.

Åkessoni jutt Rootsi toetuse piiratuse kohta tekitab ebakindluse selle kohta, mis kehtib, leiab Demirok.

„Ma tundsin end varem turvaliselt, aga see tekitab ebakindluse. Ulf Kristersson peab selgeks tegema, kas valitsuse jaoks on olemas piir,“ lausus Demirok.

Rootsi Demokraadid ei kuulu küll Rootsi paremtsentristlikku valitsusse, aga toetavad seda parlamendihääletustel.