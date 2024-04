Hispaania peaminister Sánchez otsustas pärast mõtisklusi siiski ametis jätkata

Vasaktsentristliku sotsialistliku töölispartei (PSOE) peasekretär Sánchez (52) üllatas nii sõpru kui ka vaenlasi, kui teatas eelmisel kolmapäeval, et taandub avalikkuse eest, et kaaluda tagasiastumist. Kohtu juurdluse korraldamises tema naise Begoña Gómezi üle süüdistas Sánchez oponente, vahendab Reuters.

Täna kohtus Sánchez kuningas Felipe VI -ga, aga teatas telepöördumises, et teavitas viimast oma otsusest edasi ametisse jääda. Sánchezi sõnul julgustasid teda jätkama ulatuslikud toetusavaldused nädalavahetuse jooksul.

„Ma olen otsustanud jätkata, kui võimalik, siis isegi tugevama peaministrina. See ei ole nii nagu alati, asjad hakkavad olema teistmoodi,“ ütles Sánchez.

Sánchezi võimalik tagasiastumine tekitas Hispaania poliitikas täiendavat segadust, mida on seal niigi palju. Killustunud parlamendis on igasuguse valitsuse moodustamine keeruline ja kui oleks vaja uusi valimisi, oleksid need viie aasta jooksul neljandad.