Politsei algatas arstitudengite seltsis toimunu uurimiseks kriminaalmenetluse

Politsei pressiesindaja Ragne Keisk kinnitas Delfile, et Tartu politseijaoskond on kõnealuses asjas alustanud kriminaalmenetlust karistusseadustiku § 201 järgi. Nimetatud paragrahv käsitleb omastamist. Kriminaalmenetlust viib läbi Tartu politseijaoskond ja juhib Lõuna ringkonnaprokuratuur.

Aprilli keskel kirjutas Delfi, et Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts (EAÜS) on algatanud uurimise, et välja selgitada, kas seltsi raha on õigesti kasutatud või mitte. Seltsi president Doris Poolamets kinnitas toona, et kahtlustusi praegu uuritakse ja pöördutud on ka politseisse.