Telegram blokeeris eile Ukraina luure juturobotid. Täna need taastati

Ukraina kaitseministeeriumi luure peavalitsus ( HUR ) teatas, et Telegrami juhtkond „blokeeris alusetult rea ametlikke bot’e, mis tegutsesid Venemaa Ukraina-vastase sõjalise agressiooni vastu“. Muu hulgas blokeeriti HUR-i „Pealuurerobot“, vahendab Meduza.

„See toimus Telegrami juhtkonna deklareeritud reeglite ja avalike avalduste vastaselt,“ teatas HUR. Rõhutati, et vaatamata roboti blokeerimisele on kasutajate isikuandmed väljaspool ohtu. HUR lisas, et Venemaa loob sarnaste nimedega roboteid.