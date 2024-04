Saksamaal pussitati surnuks kaks Ukraina sõdurit. Vahistati Venemaa kodanik

Lõuna politseipresiidiumi operatsioonide keskus sai laupäeva õhtul teate, et Baieri liidumaa Garmisch-Partenkircheni maakonnas Murnau am Staffelsees asuva Burggrabeni kaubanduskeskuse ees lamab kaks raskelt vigastatud meest. Kohale saabunud kiirabi tegi kindlaks, et vanem mees on juba vigastustesse surnud. Noorem suri vaatamata elustamisjõupingutustele veidi hiljem haiglas.