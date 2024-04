Välisminister Tsahkna: Finnair ja Tartu lennujaam on venelaste hübriidrünnaku all

GPS-i segamine on tehniliselt suhteliselt lihtne operatsioon, mille käigus saadab segaja piisavalt tugevat raadiosignaali, et varjata GPS-satelliitide omi. Üldjuhul saab maanduda ka ilma GPS-signaalita, kuid Tartu lennujaam on üks väheseid, kus lähenemiseks on selle olemasolu vajalik.

„Kui keegi lülitab öösel sõites teie esituled välja, olete ohus. Olukord Läänemere piirkonnas Venemaa piiri ääres on muutumas liiga ohtlikuks, et seda ignoreerida,“ ütles Leedu välisminister Gabrielius Landsbergis.

Eesti välisminister Margus Tsahkna lisas, et küsimust tuleks arutada liitlasriikidega. „Me näeme, et GPS-i segamine on osa Venemaa vaenulikust tegevusest. Neid loetakse hübriidrünnakuteks. Need ohustavad meie inimesi ja meie julgeolekut ning me ei kavatse seda taluda.“