Ukraina ülemjuhataja Sõrskõi: olukord Avdijivka lõigul on raske, Ukraina väed tõmbusid tagasi

„Vastane üritab haarata strateegilist initsiatiivi ja tungida läbi rindejoone, koondades oma põhijõud mitmeks sirgeks liiniks, mille abil on nad saavutanud märkimisväärse ülekaalu elavjõus ja võimekuses,“ teatas Sõrskõi. „Rünakud käivad aktiivselt kogu rindejoone ulatuses ja vastane on teatud suundades saavutanud taktikalist edu.“ Sõrskõi lisas, et olukord muutub dünaamiliselt ning samad positsioonid käivad korduvalt käest kätte.

Luhanski oblastis üritab vastane Ukraina teatel tungida raketi- ja suurtükiväe toel välja oblasti administratiivpiirideni. Peamine rünnak käib Stelmahhivka ja Berestovka küla kaudu Kupjanski suunal, lisas Sõrskõi. Samuti üritavad vaenlased Ternõ küla juures suruda Ukraina väed teisele poole Žerebetsi jõge, ent seni tulemusteta.

Siverski suunal ründab Venemaa Bilohorivka ja Rozdolivka piirkonnas, et võtta Siversk blokaadi ja alustada pealetungi Slavjanksile. Seni ei ole Venemaal seal siiski ühtkiedusammu, lisas Sõrskõi. „Kramatorski suunal on kuumimad punktid Ivanivske ja Tšassiv Jar,“ lisas ta. „Samuti üritab vaenlane võtta enda kätte Klistšijivka küla ja jõuda Donetsi-Donbassi kanalini.“

Ülemjuhataja märkis, et kõige keerukam on olukord Avdijivka läheduses Pokrovski ja Kurahhivksi suunal, kus jätkub äge lahing ja vastane ründab korraga nelja brigaadiga ehk umbes 12 000 mehega. „Vaenane üritab laiendada pealetungi Avdijivkast ja Marijinkast edasi,“ teatas Sõrskõi. „Sõdurite elude ja tervise säästmiseks tõmbasid Ukraina väed kaitseliini uude kohta, Berdõtsi-Semenivka-Novomihhailõvka liinile. Üldjoontes on vastane seal saavutanud suurt taktikalist edu, ent pole suutnud seda operatiivselt ära kasutada.“

Pealetungi jätkavad venelased ka Hersoni ja Zaporižžja oblastis, ent suurema eduta. Ukraina vägedel on õnnestunud Hersoni suunal hõivata Nestriga saar Dnepri jõel. Samuti on kaitsjad Sõrskõi teatel parandanud taktikalist olukorda Kupjanski suunal Sinkivkas ja Lõmani suunal Serebrjanski metsas.

Ka USA mõttekoda Sõjauuringute Instituut (ISW) kirjutab viimases raportis, et lähinädalatel enne suuremate USA relvasaadetiste kohalejõudmist on oodata Venemaa jaoks uusi taktikalisi võite. Suurt läbimurret need siiski ei tõota, leiab ISW.