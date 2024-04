Briti valitsuse hinnangul on Venemaa sõjas kaotanud surnute ja haavatutena 450 000 võitlejat

Ta lisas, et palgasõdurite kaotused on teadmata. „Meie hinnangul on tapetud või haavatud umbes 450 000 Vene sõdurit ja alates konflikti algusest on deserteerunud veel kümneid tuhandeid,“ ütles minister. Relvajõudude minister on Briti valitsuse hierarhias portfellita valitsusliige, kes tegutseb kaitseministeeriumi haldusalas.