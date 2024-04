Saksa parempopulistide eurovalimiste platvormis nõutakse europarlamendi laialisaatmist

Erakonna juhtkandidaatide hulka kuuluv Marc Jongen ütles portaalile Euractiv, et partei kardab EL-i muutumist ebademokraatlikuks superriigiks, mille tegevuse peab alaliselt kinni maksma Saksamaa. AfD on siiski loobunud ettepanekust, et Saksamaa peaks EL-ist lahkuma. Selle asemel soovib erakond EL-i „ümbermõtestamist“ Euroopa rahvaste konföderatsioonina.