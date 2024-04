Gazas arutatakse taas vaherahu. USA-s peljatakse, et Iisrael kasutab relvaabi sõjakuritegudeks

Palestiina rühmitus Hamas ütles laupäeval, et tutvub Iisraeli värske ettepanekuga Gazas relvarahu sõlmida. Esitatud tingimuste sisu ei teatatud, ent Hamasi sõnul oli see vastus Hamasi kahe nädala eest tehtud ettepanekule. Enne seda oli Iisraelist lahkunud Egiptuse diplomaatiline delegatsioon, kes käis seal vaherahu arutamas.

AP kirjutab, et senistel andmetel on arutatud kuuenädalase vaherahu kehtestamist ja kuni 40 Hamasi käes oleva pantvangi vabastamist sadade Iisraeli vanglas olevate palestiinlaste vastu. Üks Egiptuse delegatsiooni esindaja ütles uudisteagentuurile, et rahuplaani esimeses etapis peaks Iisrael võimaldama ka suurel osal palestiina tsiviilelanikel koju naasta. Järgmiste etappide puhul üritatakse leida mõlemale poolele sobivat kompromissi, mis võimaldaks vaherahu pikendada ja sõda lõpetada, lisas Egiptuse esindaja.