FOTOD | Reservväelaste nädala avas kaitseväe tehnika väljapanek Vabaduse väljakul

„Reservväelased on meie sõjalise riigikaitse põhijõud, kelle valmidusest osaleda Eesti riigikaitses sõltub meie kõigi julgeolek. Reservväelaste nädalal on võimalus kõigil toetada reservväelasi osaledes erinevatel sündmustel, toetades reservväelaste fondi või ostes digilaigus tooteid ning ettevõtete puhul pakkudes reservväelastele soodustusi,“ ütles kaitseministeeriumi kaitsetahte arendamise osakonna juhataja Martin Reisner.

Kokku on Eestis üle 90 000 väljaõpetatud reservväelase, kelle valmidus riigikaitses osaleda sõltub nii nende kaitsetahtest kui ka nende lähedaste, tööandjate ja terve ühiskonna toetusest. Kaitseministeerium koostöös kaitseväe ja Kaitseressursside Ametiga korraldab 28. aprillist 6. maini reservväelaste nädala, mille eesmärk on tunnustada ja tõsta ühiskonnas esile reservväelasi. Tunnustamist väärivad aga ka kõik teised riigikaitsjad ja seetõttu pakub üle 200 erineva ettevõtte reservväelaste nädala jooksul soodustusi, mis on nähtavad kaitsevaeteenistus.ee kõigile tegevväelastele, ajateenistuse läbinud reservväelastele, ajateenijatele ja sõjaajametikohale määratud kaitseliitlastele. Reservväelase ja riigikaitsja staatuse tõendamiseks on võimalik lisaks vormi kandmisele näidata tegevväelase kaarti, Kaitseliidu liikmekaarti või näidates ajateenistuse läbimise tõendit, mis on alla laetav kaitseväeteenistuse veebist. Täpsed tingimused sätestavad kaupmehed ise.

„See, et sooduspakkumisi pakub üle 200 väga erineva ettevõtte, näitab ühiskonna kõrget toetust riigikaitsele ja riigikaitsjatele. Näiteks pakub Elron nädala raames tasuta sõiduvõimalusi ajateenistuse läbimise tõendi alusel ja Tallinna linn kõigile riigikaitsjatele tasuta külastust linnamuuseumides ning looma- ja botaanikaaias. See on hea võimalus kõigile reservväelastele enda perega koos aega veeta, enne kui nad Kevadtormile sõidavad,“ lisas Reisner.

Samuti loodi hiljuti reservväelaste fond, mille eesmärk on toetada reservväelaste võitlusvõime ja võitlustahte tugevdamist. Fond on loodud Riigikaitse Edendamise Sihtasutuse ja kaitseministeeriumi koostöös ning fondile laekunud annetusi kasutatakse lähtudes kaitseväe ja Kaitseliidu sisendist ja vajadustest. Fondi on võimalik annetada kõigil kodanikel ja ettevõtetel ning tänaseks on sõlmitud koostöölepingud mitme ettevõttega, kes annetavad osa müügitulust fondile.