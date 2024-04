Eesti naisliit lõpetab üleriigiliselt aasta ema ja aasta isa valimise. „Esitage oma isasid-emasid maakondadesse.“

Aasta ema ja aasta isa on Eesti Naisliidu asutatud aunimetused, mida on seni jagatud 1998. aastast iga aasta Estonia kontserdisaalis Tallinnas. „Oleme selle aja jooksul tutvustanud hoiakuid, et on oluline, et lapsed kasvaksid peres, kus on nii ema kui ka isa ja et ema ei ole sugugi tähtsam kui isa,“ rääkis Haukanõmm.