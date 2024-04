Macron tahab arutada Euroopa kaitsmist tuumarelvade ja raketikilbiga

„Olen valmis avama seda arutelu ja see peab hõlmama raketitõrjet, kaugmaarakette ja tuumarelvi: nende puhul, kellel on need juba olemas või kes võõrustavad enda riigis USA tuumarelvi,“ ütles Macron pressikorporatsioonile EBRA. „Paneme selle kõik lauale, et näha, mis meile tõesti usutavat kaitset pakub.“

Intervjuus ütles ta, et Prantsusmaa säilitab oma „spetsiifilise“ kaitsepoliitika, kuid on valmis panustama rohkem ka Euroopa kaitseks. „See võib tähendada raketikilbi rajamist, aga vaja on tõrjuda iga rakett ning seda, et oleks heidutus tuumarelvade kasutamise vastu,“ ütles Macron. „Usutavus tähendab pikamaarakette, mis suudaksid Venemaad heidutada. Ja siis on tuumarelvad. Prantsusmaa doktriini järgi võib neid kasutada, kui ohus meie elulised huvid. Olen juba öelnud, et nendel elulistel huvidel on ka Euroopa mõõde.“ Macron lisas, et heidutuse huvides ei kavatse ta neid „punaseid jooni“ vastase jaoks ka täpselt sõnastada.