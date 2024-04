Medvedev ähvardas USA eravarade arestimisega

USA esindajatekoda võttis vastu seaduseelnõu, mis lubab Bideni administratsioonil konfiskeerida USA pankades hoitavaid Venemaa varasid ja kanda need üle Ukrainale. Kremli sõnul oleks see ebaseaduslik ja sellele sammule vastataks kättemaksuga, vahendab Reuters.

„Jah, see on keeruline lugu, kuna need isikud tegutsesid tavaliselt Venemaa majanduses investoritena,“ ütles Medvedev. „Ja me garanteerisime neile nende eraomandiõiguste puutumatuse. Aga juhtus ootamatu – nende riik kuulutas meile hübriidsõja. Sellele tuleb vastata,“ sõnas ta.