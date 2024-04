Kuremäe kloostri iguumenja: veresideme katkestamine Vene Õigeusu Kirikuga on võimatu

Kloostri asukate jaoks on see Euroopa keskel lahvatanud relvastatud verine konflikt suure südamevalu allikaks ning iguumenja sõnul püütakse Pühtitsa kloostrit ja selle asukaid kaasata poliitilistesse vastuoludesse, mis on nunnade olemusele võõrad.

Iguumenja Filaretu kirjutas, et riigi sekkumine, rohkem kui sajandi jooksul välja kujunenud kloostri elukorraldusse ei ole põhjendatud. „Kloostris palvetati ja tehti tööd Tsaari Venemaa ajal, Nõukogude Liidu ajal, Eesti Vabariigi ajal ja me loodame siiralt, et meilt ei võeta ära võimalust ka edaspidi pöörduda palvetes Jumala poole, et elu rahus oleks antud kogu Maale, kõikidele riikidele ja kõikidele rahvastele.“

„Meie pöördume Teie kui kristlaste poole, sõltumata teie usutunnistusest, tungiva palvega osutada Pühtitsa kloostrile igakülgset toetust. Oleme kindlad, et iga usklik mõistab – igasugune poliitika ja seda enam, poliitiline surve, on absoluutselt mitteomased kloostri asukatele. Klooster on väljaspool poliitikat, niisugune on meie kreedo ja me julgeme loota, et Teie palved aitavad viia selle objektiivse tõe Eesti Vabariigi võimudeni, kellesse me suhtume suure lugupidamisega,“ lõppes pöördumine.

Pühtitsa Jumalaema Uinumise Stavropigiaalne Naisklooster ehk Kuremäe klooster (ka Pühtitsa (Kuremäe) Uspenski naisklooster) on Moskva ja kogu Venemaa patriarhi otsealluvuses olev Vene õigeusu kiriku nunnaklooster Eestis Alutaguse vallas Kuremäe külas, kus elab üle saja nunna ja noviitsi.

Siseministeeriumi ametnikud on kavandanud kohtumisi Moskva patriarhaadi Eesti õigeusu kiriku (MPEÕK) kogudustega, et veenda neid lahkuma Moskva patriarhaadi alt, mida riigikogu valmistub tunnistama Venemaa agressiooni toetavaks organisatsiooniks.

Artikkel on refereeritud ERR-ist.