WSJ: USA luure usub, et Putin ei andnud tõenäoliselt käsku Navalnõi tapmiseks

Putini ühe suurima kriitiku Navalnõi liitlased on süüdistanud Venemaa juhti opositsioonipoliitiku mõrvamises. Nad on öelnud, et esitavad oma väite toetuseks tõendeid, vahendab Reuters.

Kreml on eitanud igasugust seotust Navalnõi surmaga. Eelmisel kuul nimetas Putin Navalnõi surma kurvaks ja ütles, et oli valmis poliitiku vangide vahetamisega läänele üle andma, eeldusel, et Navalnõi ei naase kunagi Venemaale. Navalnõi liitlased kinnitasid, et sellised kõnelused olid pooleli.