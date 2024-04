Lavly Perling: pensionid tuleb külmutada ja lausaline toetuste maksmine lõpetada

Valitsuse sisulise juhtpartei SDE minister Riina Sikkut ütles neljapäeval valitsuse istungi järel, et “eelarvenõukogu hinnangul on täiendava pingutuse suurus üks miljard eurot ning et seda summat ei ole võimalik kärpida.” “See hinnang on ühteaegu ekslik ja Eestile äärmiselt ohtlik, riigieelarves on kokkuhoiukohti kaugelt rohkem, kui ühe miljardi euro eest,” leidis Parempoolsete juht Lavly Perling.