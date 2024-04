USA kuulutas välja 6 miljardi dollari suuruse abipaketi Ukrainale

Austin ütles pressikonverentsil, et tegemist on seni suurima abipaketiga, mis USA on Ukrainale andnud, vahendab CNN. Pakett hõlmab muuhulgas rakette Patrioti ja NASAMS-i õhutõrjesüsteemidele, laskemoona ning hooldus- ja ülalpidamistoetust, teatas Austin.