Kahele britile esitati süüdistus väidetavas Venemaaga seotud süütamisrünnakus

Prokurörid teatasid reedel, et 20-aastasele Dylan Earlile ja 22-aastasele Jake Reevesile esitati süüdistus väidetavas riigile vaenulikus tegevuses pärast märtsis puhkenud põlengut Londonis asuval äripinnal, mis on väidetavalt seotud Ukrainaga, vahendab Politico.

Ühendkuningriigi riigiprokuratuuri (CPS) avalduses öeldi, et selle kuu alguses vahistatud Earlile esitati süüdistus „välisriigi luureteenistuse abistamises“, samuti süütamises ja planeerimistegevuses, mis võib ohustada elu või kujutada „tõsist ohtu Ühendkuningriigi rahva tervisele ja turvalisusele“.

CPSi sõnul on kõnealune välisriik Venemaa.

Politsei terrorismivastase võitluse üksuse juht Dominic Murphy ütles eraldi avalduses, et meestele süüdistuse esitamine oli „äärmiselt tõsine“ ja see oli esimene kord, kui kedagi arreteeritakse ning süüdistatakse Ühendkuningriigi riikliku julgeoleku seaduse alusel. Tegemist on eelmisel aastal kehtestatud seadusega, mis võtab konkreetselt sihikule välismaise nuhkimise.