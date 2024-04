Soome parlamendisaadikut kahtlustatakse öises tulistamises

Parteisekretär Harri Vuorenpää teatas sotsiaalmeediaplatvormil X, et erakonnale laekunud info kohaselt oli „erakonna saadik seotud eile õhtul Helsingis toimunud intsidendiga“. Ta lisas, et politsei uurib juhtunut ja oodatakse lisainfot.

Põlissoomlaste esimees Riikka Purra ütles Yle-le, et ka temani on jõudnud sama info. Purra märkis, et tal puudub üksikasjalik ja kinnitatud teave ning ta pole Vornaneniga ühendust võtnud.