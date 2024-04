Kreeka ja Hispaania keeldusid andma Ukrainale Patriot süsteeme

Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi on taotlenud seitset Patrioti või samaväärset õhutõrjesüsteemi, et kaitsta oma linnu ja elektrijaamu Venemaa rünnakute eest.

Patriotid on kõige võimekamad ja kallimad õhutõrjesüsteemid, mis Ukrainal on. Saksamaa vastas Zelenskõi palvele ja lubas Ukrainale saata ühe Patrioti õhutõrjesüsteemi.

NATO ja Euroopa Liidu liitlaste surve alla sattusid Kreeka ja Hispaania, et nad pakuksid Ukrainale hädavajalikku õhutõrjeabi, kuid mõlemad on öelnud, et neil endil on süsteeme vaja, vahendab Politico.

„Meilt küsiti ja me selgitasime, miks me ei saa seda teha,“ ütles Kreeka peaminister Kyrios Mitsotakis Skai TV-le. Ta selgitas, et süsteemid on Kreeka õhuruumi kaitseks kriitilise tähtsusega ja neid ei anta Ukrainale üle.

Hispaania sõjaväel on kolm Patrioti süsteemi, kuid nende väitel vajatakse neid kõiki. Sellest olenemata on Hispaania valmis andma Ukrainale „väga piiratud arvu“ Patrioti rakette, kuna nende varu on suhteliselt väike, ütlesid allikad ajalehele El País.

Ukraina sõjaväeülemad seisavad jätkuvalt silmitsi dilemmaga, kuhu paigutada raketisüsteemid - kas riigi haavatavate linnade lähedusse või rindejoone lähedale, kus on Venemaa edusammud kõige suuremad.