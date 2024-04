FOTOD | Isamaa pakub Tallinna linnaosavanemateks Anna Levandit ja Marja-Liisa Veiserit

41-aastane Marja-Liisa Veiser on Isamaa liige 2018. aastast. Veiser kuulub Isamaa erakonna eestseisusesse ja volikogusse ning kuni tänavu veebruarini oli ta Lüganuse vallavanem. 58-aastane uisutreener Anna Levandi on Isamaa liige juba 2002. aastast.

Juba eile tuli ilmsiks, et Haabersti linnaosavanema kohale kaalutakse Anna Levandit. Isamaa kommunikatsioonijuht Viljar Voog kinnitas, et Anna Levandiga on linnaosavanema kandidaadiks saamise teemal suheldud. Eile tuli avalikuks ka see, et Eesti Uisuliit tegi iluuisutamistreener Anna Levandile esitatud süüdistustes otsuse piirduda hoiatusega.