Politsei pressiesindaja Barbara Luts ütles, et politsei sai täna kell 14.08 teate, et Jakobi 28 tänaval põrkasid kokku sõiduauto Volvo ja Jeep. Mõlemad osapooled olid kained. Kiirabi toimetas 73-aastase Jeepi juhi haiglasse. Juhtumi täpsemad asjaolud on selgitamisel.