Öö tuli veeta kongis. Eestlasest õppejõud Aro Velmet peeti USAs Palestiina-meelsel protestil kinni

Velmet töötab Los Angeleses Lõuna-California ülikoolis (University of Southern California, lühendatult USC). Sealgi on toimunud Palestiinale toetust näitavad protestid. Velmeti sõnutsi on osaliste soov ennekõike see, et ülikoolid lõpetaksid investeerimise ettevõtetesse, mis toodavad lennukeid või lahingumoona, mida omakorda kasutatakse tsiviilisikute tapmiseks.