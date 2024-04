Politsei pidas Tartus kinni narkokuritegudes kahtlustatavad mehed

„Seni kriminaalmenetluses kogutud andmete põhjal on alust kahtlustada, et mehed käitlesid suures koguses rasket narkootilist ainet nitaseeni. Lisaks võimalikele narkootilistele ainetele leidsime ühe mehe kodust nii relvataolise kui ka granaaditaolise eseme. Millega täpsemalt tegu, selgub edasistes ekspertiisides,“ märkis talituse juht.

Ilvese sõnul on murettekitav möödunud aasta lõpust Tartus levima hakanud uus ohtlik narkootikum isotonitaseen ehk rahvakeeli nitaseen, millega saab seostada ka vähemalt ühte narkoüledoosi surma siin samas ülikoolilinnas. „Möödunud aastal suri üle Eesti üledoosi tõttu 117 inimest, kellest 56 puhul on tuvastatud seos nitaseenide tarvitamisega,“ lisas Ilves.

Talituse juhi selgitust mööda on nitaseen väga ohtlik ning kõigest milligrammi kogusega eksimise tagajärjeks on surm. „Meie tarbivatel narkomaanidel puudub kogemus nitaseeni doseerimisel ja üledoos on väga kerge tulema. Eriti surmav on aga kui kasutada samal ajal ka teisi ravimeid, eelkõige bensodiasepiine või muid opioidanalgeetikume,“ rääkis Ilves.