Vjorstka: Venemaal on Ukrainas sõdimast naasnute kuritegudes hukkunud üle saja inimese

Vjorstka arvestuste järgi on sõjast naasnud toime pannud vähemalt 84 hukkunutega kuritegu: 55 neist on kvalifitseeritud mõrvaks, mille ohvriks on langenud 76 inimest, ja veel 18 raskete kehavigastuste tekitamiseks, mille tagajärjel on surnud 18 inimest, vahendab Meduza.

Sõjas käinud on lisaks toime pannud üheksa liikluseeskirja rikkumist, mille tõttu on surnud 11 inimest. Kahel juhul on sõjast naasnuid süüdistatud narkootikumide tarbimisele kallutamises, mistõttu on surnud kaks alaealist.

Vjorstka andmetel on 44 inimest surnud mõrva paragrahvi järgi toime pandud kuritegudes, mille taga on 36 endist vangi. Veel 32 inimest on surnud 19 vabatahtliku ja sõjaväelase kuritegude tõttu.

Kuritegudes on hukkunud Venemaa 64 regiooni ja tunnustamata Lõuna-Osseetia elanikke, teatab Vjorstka. Enamik on olmekuriteod või aset leidnud alkoholi tarbimise tõttu.