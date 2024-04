Mänguväljakul noaga kõrri. Vene portaal tegi statistikat rindelt naasnud veteranide kuritegude kohta

Vene sõltumatu väljaanne Vjorstka kirjutab meedias olnud teadete ja kohtuotsuste alusel, et kahe aastaga pärast Venemaa täiemõõdulist sissetungi Ukrainasse, on vähemalt 107 inimest hukkunud kuritegudes, mille on toime pannud sõjast naasnud mehed.