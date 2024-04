OTSEPILT | Foorum kodanikuühiskonna mõjust valimisprotsessidele ja Euroopa Parlamendi valimisdebatt

Nii Eestis, Euroopas kui ka kogu maailmas on näha üha jätkuvat ja murettekitavat demokraatia langust ja populismi tõusu. Ühiskonnad, mis kunagi olid avatud, on muutunud suletumaks. Institutsioonid, mis peaks meie kõigi õigusi kaitsma, on sattunud surve alla. Seda kõike on soodustanud ka desinformatsiooni laialdane levik teravdades konflikte erinevate ühiskonna gruppide seas.

Kuid vaatamata demokraatiale esitatud väljakutsetele võib näha ka positiivseid arenguid. Poola 2023. aasta parlamendivalimised näitasid, et kodanikuühiskonna ja poliitilise mobilisatsiooni ühiste jõupingutustega on võimalik autoritaarseid suundumusi tagasi pöörata. Kuigi igal riigil on omad eripärad, seisavad demokraatiad silmitsi sarnaste proovikividega, mille ületamiseks on oluline tihe koostöö ja üksteise kogemustest õppimine. Sel aastal ootavad meid ees Euroopa Parlamendi ja mitmed teised valimised liikmesriikides, mis muudavad kodanikuühiskonna rolli ja osalusstrateegiad üha olulisemaks.

XXVII Avatud Ühiskonna Foorumil arutlemegi selle üle, kuidas kaasata kodanikke aktiivselt demokraatlikesse protsessidesse ning soodustada nende osalemist demokraatliku avaliku ruumi kujundamisel. Foorumi esimeses arutelus, pealkirjaga „Kodanikuühiskonna mõju valimisprotsessidele: kuidas võita valimisi?“, jagavad Eesti, Poola ja Slovakkia eksperdid teadmisi ja tööriistu kodanikuühiskonna mobiliseerimise mõjust oma koduriigi hiljutistel valimistel ning jagavad meetodeid tõhusaks võitluseks propagandaga.