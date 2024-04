OTSEPILT | Avatud Eesti Fondi debatil arutlevad valimiste üle europarlamendi kandidaadid

Foorumi teises osas toimub Euroopa Parlamendi kandidaatide valimisdebatt „Eesti 20 aastat Euroopa Liidus: kas sellist Euroopat me tahtsimegi?“. 6.-9. juunil toimuvad Euroopa Parlamendi valimised. Seekord on need Eesti jaoks erilise tähendusega, kuna täpselt 20 aastat tagasi sai Eestist ja mitmest teisest Euroopa riigist täieõiguslik Euroopa Liidu liige. Tänaseks on liitumisjärgne optimism mõnevõrra vaibunud: demokraatia on nii Euroopas kui mujal maailmas olnud languses, kodanikuruum kitsenemas, sõda Ukrainas ei näita lõppemise märke, tunda on süvenevat polariseerumist ning inflatsioon ja kliimamuutused ei jäta ühtegi inimest puutumata.