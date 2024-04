Šoigu: Venemaal pole mingit huvi NATO riike rünnata, me ainult kaitseme oma inimesi meie ajaloolistel territooriumidel

Šoigu teatas, et Venemaa on alati teinud maksimaalseid jõupingutusi strateegilise stabiilsuse ja tasakaalu säilitamiseks maailmas.

„Alliansi väed on lähenenud tihedalt Venemaa piiridele ja tekitanud täiendavad ohud sõjalisele julgeolekule. Tahan rõhutada, et mitte meie, vaid nemad tulid. See näitab järjekordselt, et läänlasi uskuda ei tohi. Nüüd heidetakse meile ette, et kui Venemaad Ukrainas ei peatata, ründavat me alliansi riike,“ ütles Šoigu.