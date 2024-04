New York Times meenutab oma loos õppustest Suwałki koridoris ka sellele kohale nime pannud Toomas Hendrik Ilvest

„Pärast seda, kui Venemaa 2014. aastal Krimmi tungis, tuli Eesti tollane president Toomas Hendrik Ilves välja nimetusega „Suwałki koridor“ (inglise keeles „ Suwalki Gap“ - toim), et rõhutada NATO ametnikele selle piirkonna haavatavust. Tema samm töötas: lääne militaarametnikud võtsid selle mõiste kiiresti omaks,“ kirjutab New York Times.

„Lääne sõjaväeametnikud usuvad, et Suwałki koridor on tõenäoliselt esimene territoorium, mille Moskva ära võtab. Vene väed Kaliningradis, keda aitab Venemaa liitlane Valgevene, võivad sinna siseneda, isoleerides Balti riigid, kui see on edukas,“ märgib New York Times.