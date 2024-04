Tiia Nõmm: rohelise mõtteviisi juurutamisega ei tohi inimestele närvidele käia!

Tõuge hakata energiatõhususse investeerima, hakata seda mõõtma ja seadma endale eesmärke, sealhulgas lisaks keskkonnateemadele ka sotsiaalsetel ja juhtimisteemadel, on tulnud tõesti omanikelt. Minu kogemus erinevate organisatsioonidega näitab, et selliste strateegiliste otsuste puhul on omanike väärtused ja veendumused väga olulised. Juhtkond saab anda nõu, kuid suurte strateegiliste otsustega kaasnevad ka väga suured investeeringud ja selleks peab olema omanike nõusolek. Põhjamaades on mitmed keskkonnasäästmise probleemid, millega meie siin alles piike murrame, juba ammu lahendatud ja teadlikkus on kindlasti suurem ka laiemas massis. Siiski on Ülemiste keskuse juhil Guido Pärnitsal erakordselt suur usalduskrediit ja tänu sellele on juhtkonnal vabadus teha asju nii, nagu siin kohapeal on mõistlik. See usaldus on aastate jooksul õigusega välja teenitud.

Ülemiste keskus on külastajate hinnangul Tallinna ja Harjumaa kõige keskkonnasõbralikum ja jätkusuutlikum kaubanduskeskus. Sellise tulemuseni on jõutud ligi tosina aastaga. Seejuures pannes õla alla ka mitmele keskkonna heaolule suunatud pilootprojektile. Ideid, mida oma jalajälje vähendamiseks teha on veel palju ning nende elluviimise nimel teeb igapäevaselt tööd 10-liikmeline meeskond, eesotsas keskuse turunduse ja vastutustundliku ettevõtluse valdkonnajuhi Tiia Nõmmega.

Ülemiste keskus oli esimene kaubanduskeskus Eestis ja Baltikumis ning kinnitamata andmetel ka Põhjamaades, mis sai BREAAM märgise. See võib tunduda kuidagi abstraktse ja tavainimese jaoks väga kaugena, aga tegelikult on see suur saavutus. Praegu on meil BREAAM In-Use tase „väga hea“, aga eesmärk on jõuda tasemeni „suurepärane.“ Viimasel korral jäi meil sellest natuke puudu. Järgmise taseme saavutamiseks tegime endale teekaardi.

Mis on BREAAM ja BREAAM In-Use? BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) on rahvusvaheline sertifitseerimissüsteem, mis hindab ehitiste jätkusuutlikkust. See loodi Ühendkuningriigis 1990. aastal ja on üks vanimaid ja tunnustatumaid jätkusuutliku ehituse hindamissüsteeme maailmas. BREEAM hinnang põhineb mitmel erineval kriteeriumil, sealhulgas energiakasutusel, veekasutusel, materjalide valikul, jäätmete haldamisel, transpordiühendustel ja keskkonna mõjul. Sertifitseerimise tase varieerub alates passiivsest kuni suurepärase tasemeni, sõltuvalt sellest, kui hästi ehitusprojekt vastab BREEAM-i standarditele. BREEAM In-Use on BREEAM-i programm, mis keskendub olemasolevate hoonete jätkusuutlikkuse hindamisele ja parandamisele. Selle programmiga saavad omanikud ja haldajad hinnata oma hoonete keskkonnaalast jõudlust, sotsiaalset mõju ja majanduslikku tulemuslikkust ning teha parandusi nende jätkusuutlikkuse suurendamiseks.

Teekaardil on ka liigirikkusesse panustamine?

Taseme saavutamine koosneb tõesti väga mitmest nüansist. Ei ole ainult energiatõhusus, vaid ka näiteks jäätmemajandus, milliseid materjale on kasutatud hoone ehituses, kuidas hooneid hallatakse ja ka maakasutus ning liigirikkusesse panustamine. See on üks põhjus, miks otsustasime eelmise aasta algusest tuua Ülemiste katusele mesitarud. Alustasime mullu mais kuue taruga, nüüd on neid kokku kümme. Eelmisel aastal jätsime ka osa murust niitmata, et mesilastel oleks maja lähedal rohkem kohti, kus korjel käia.

Nad on oma eluga seal katusel päris rahul?

Eelmisel aastal saime juurde neli iduperet, mis näitab, et neil on seal katusel täitsa hea olla. Meil on oma mesinik, kelle sõnul elas üks pere talve raskemalt üle ja on teistest veidi nõrgem. Aga see on loodus, paratamatus. Eelmisel aastal saime kuuest tarust kokku 300 kilo ringis mett, mis on täitsa hea tulemus. Meie eesmärk ei ole muidugi mett saada, aga see on mõnus boonus, kinkisime meepurgid oma rentnikele ja partneritele. Põhiline eesmärk on ikka see, et mesilased aitaksid linnaloodust turgutada.

Ülemiste tegeleb palju selliste teemadega, mis polegi nagu kaubandusega seotud.