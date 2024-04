FOTOD | Alar Karis pani i-le täpi, kinnitades Piret Hartmani regionaalministriks

Kallas (Reformierakond) tegi riigipeale ettepaneku nimetada Hartman (SDE) regionaalministriks. Karis kinnitaski Hartmani ametisse. Tõsi, Hartman peab andma ka ametivande riigikogu ees, aga too samm on formaalsus.

Madis Kallas rääkis siis Delfile, et tema tagasiastumise puhul on n-ö äraspidine loogika, sest kõik asjad, mida ta soovis viimastel kuudel valitsusest läbi saada, ka läbi läksid. Ta tõi üheks põhjenduseks, et riigikogu liikmena saaks ta rohkem aega perega veeta, mis on ministriametis keerulisem.