Hiina välisminister hoiatas USA-d punaste joonte ületamise eest

Tegemist on Blinkeni teise reisiga Hiinasse aasta jooksul. Peking ja Washington püüavad enne USA olulisi presidendivalimisi ja kasvavate rahvusvaheliste pingete keskkonnas suhteid stabiliseerida. Pekingisse saabus Blinken kohaliku aja järgi eile pärastlõunal pärast Shanghai külastamist.

Wang ütles Blinkenile, et kahepoolsed suhted on üldiselt stabiliseerunud. On suurem koostöö ja dialoog pärast presidentide Xi Jinpingi ja Joe Bideni kohtumist novembris San Franciscos, vahendas Hiina välisministeerium.