TABEL | Kui palju maksaks Ukraina võit Eesti plaani järgi igale riigile?

On väidetud, et sellest kokku saadav 120 miljardit eurot aastas tooks Ukrainale võidu aastaks 2026.

Küsimusele, mida see 120 miljardit eurot aastas on väärt Venemaa SIPRI andmetel kulutatava 130 miljardi euro vastu, vastas Salm, et Eesti arv ei sisalda muid arve, nagu Ukraina enda kulutused, lääne sõjaline väljaõpe, tsiviilabi jne, nii et tegelik vajalik summa on suurem.