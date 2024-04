USA ülemkohus kaldub Donald Trumpi asjas mingil tasemel puutumatuse poole

USA ülemkohtu konservatiivsed kohtunikud andsid eile märku, et nende arvates on USA presidentidel mõningal tasemel kaitse kriminaalsüüdistuste eest teatud ametis olles tehtud tegude puhul. Ülemkohus tegeleb Donald Trumpi väitega, et tal on puutumatus süüdistuse esitamise vastu 2020. aasta presidendivalimiste tulemuse muutmise katses.