USA allikate sõnul pidi Ukraina tankid Abrams Vene droonide tõttu rindelt tagasi tõmbama

„Kui mõelda sellele, kuidas võitlus on arenenud, võib koondatud soomustehnika keskkonnas, kus mehitamata õhusüsteemid on üldlevinud, ohus olla,“ ütles Grady sel nädalal intervjuus AP-le, lisades, et tankid on siiski endiselt tähtsad. „On olemas viis seda teha. Me teeme koos oma Ukraina partnerite ja teiste partneritega kohapeal tööd, et aidata neil läbi mõelda, kuidas nad võiksid nüüd kasutada sedalaadi muutunud keskkonda, kus kõik on kohe näha.“