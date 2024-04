Korruptsioonisüüdistuse küüsi sattunud Ukraina põllumajandusminister esitas tagasiastumisavalduse

Ukraina korruptsioonivastane agentuur NABU teatas, et praegune minister on kahtlustatav 291 miljoni grivna (6,9 miljoni euro) väärtuses riigimaa ebaseadusliku omastamise uurimises ja veel 190 miljoni grivna (4,5 miljoni euro) väärtuses maa arestimise katses, vahendab Politico.

„Jah, olen kirjutanud ministrikohalt lahkumisavalduse. Selles olukorras arvan, et see on õige samm. Kui ülemraada otsustab minu tagasiastumisavalduse vastu võtta, olen sellise otsuse eest tänulik ja kui ta otsustab, et peaksin edasi töötama, siis jätkan tööd,“ ütles ta põllumajandusministeeriumi avalduses.