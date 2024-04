Macron nõudis Euroopa kaitsevõime tõstmist, et vähendada toetumist USA-le

„On oht, et meie Euroopa võib surra. Me ei ole valmis riskidega silmitsi seisma,“ ütles Macron Pariisis Sorbonne’i Ülikoolis peetud kõnes, vahendab Reuters.

Ligi kaks tundi kestnud sõnavõtus hoiatas ta, et sõjaline, majanduslik ja muu surve võib nõrgestada ja killustada 27-liikmelist Euroopa Liitu.

Macron ütles, et Venemaal ei saa lasta Ukrainas võita ja kutsus sealjuures üles suurendama Euroopa küberjulgeoleku võimekust, tihendama kaitsesidemeid Brexiti-järgse Suurbritanniaga ja looma Euroopa akadeemia kõrgete sõjaväelaste koolitamiseks.

Kõne pälvis positiivse tagasiside Saksamaa kantslerilt Olaf Scholzilt , kellega ta on sageli kaitse- ja kaubandusküsimustes tülitsenud.

„Prantsusmaa ja Saksamaa tahavad, et Euroopa oleks tugev,“ ütles Scholz postituses. „Teie kõne sisaldab häid ideid selle kohta, kuidas seda saavutada,“ lisas kantsler.

Macron on juba mõnda aega nõudnud Euroopa „strateegilist autonoomiat“, mis hõlmab väiksemat toetumist USA-le. Seoses Donald Trumpi sooviga naasta Valgesse Majja on teema suuremat kõlapinda saanud.

Euroopa „peab näitama, et ta ei ole kunagi USA vasall ja et ta teab, kuidas rääkida ka kõigi teiste maailma piirkondadega,“ ütles Macron. Sellest olenemata usuvad paljud ELi ametnikud, et praegu pole USA toetusele alternatiivi.