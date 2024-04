Politoloog: järgmine Suurbritannia ELi liikmelisuse referendum võib toimuda enne 2040. aastat

„Ma arvan, et 2016. aasta rahvahääletus on sama ebaõnnestunud kui 1975. aasta referendum,“ ütles Strathclyde’i ülikooli poliitikaprofessor John Curtice viidates esimesele referendumile, mis käsitles ELi jäämise küsimust, vahendab Politico.

Ta ütles, et järjekordse referendumi ajakava „sõltub väga palju ebakindlast poliitikast“. Sellest olenemata kommenteeris Curtice, et ta „ei oleks üllatunud, kui see juhtub enne 2040. aastat“.

Poliitik David Lammy on korduvalt öelnud, et EL on Leiboristliku Partei „number üks prioriteet“ suhete taastamisel rahvusvaheliste liitlastega, kuid partei on välistanud katse uuesti liituda ELi või selle ühtse turuga.