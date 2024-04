Isamaa kaalub Haabersti linnaosavanema kohale Anna Levandit

Isamaa kommunikatsioonijuht Viljar Voog kinnitas, et Anna Levandiga on linnaosavanema kandidaadiks saamise teemal suheldud. Ta rõhutas, et kandidaadid kinnitatakse siiski alles homme Haabersti juhatuse koosolekul.

Isamaa Tallinna piirkonna aseesimees Riina Solman Levandi kandideerimist ei kinnitanud. Ta märkis, et Isamaa on kandideerimise osas suhelnud väga paljude inimestega ning ei oleks õige neid nimeliselt enne homset välja hõigata. Tema sõnul on oht, et see mõjutaks kandideerimisprotsessi.

Piirkonna koosolek toimub homme kell 16, kus liikmetele tutvustatakse värskeid kandidaate.

Täna selgus, et Eesti Uisuliit tegi iluuisutamistreener Anna Levandile esitatud süüdistustes otsuse piirduda hoiatusega.

Uisuliit ütles pressiteates, et Levandi väärkohtlemise ilmingutega süüdistuste uurimiseks moodustatud komisjon kuulas ära kaebajad, tunnistajad, eksperdid ning Levandi enda ning „on olukorda põhjalikult analüüsinud.“

Teates lisati: „Komisjonil on tekkinud paljude vestluste tulemusena veendumus, et Anna Levandile etteheidetav kriitika ja teravad väljendid on kantud tema soovist panna tippsportlaste programmis treenivad sportlased rohkem pingutama. Komisjon ei leidnud Levandi treeneritöös või tegutsemises pahatahtlikkust.“