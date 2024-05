Enneta väikese koera nahaprobleeme õige toiduga

Kui sinu kodus kasvab väikest tõugu koer ehk lemmik, kelle normaalkaal on täiskasvanuna kuni 10 kg, siis tasub tema toidulaud detailsemalt läbi mõelda. Kuna tugev tervis saab alguse soolestikust, saab loomuliku kaitsevõime tugevdamiseks palju ära teha õige toitumisega.

Tundlik nahk ja õrn seedimine

Koerte nahaprobleemid on üsna tavalised. Sagedasemate probleemide hulka kuuluvad putukahammustused ja hooajaline kuivus, mida esineb tihti talve saabudes kütteperioodi alguses. Tihti võib aga ette tulla ka keerulisemaid nahaprobleeme, mis tekitavad sinu lemmikule tõsist ebamugavustunnet või isegi põletikku. Selliste haiguste hulka kuuluvad näiteks alopeetsia ja erinevad allergiad. Selleks et sinu koera karv läigiks ja nahk oleks pehme, saab palju ära teha õige toiduga. Purina ONE® Sensitive väikekoeratoit sisaldab suures koguses oomega-3-rasvhappeid ja tsinki, mis aitavad toetada naha ja karvkatte tervist ning hoolitseda just tundliku naha eest.

Soolestiku tasakaalustatud mikrobioom aitab tagada, et koera seedimine toimib hästi, immuunsüsteem on tugev ja ta on kaitstud võimalike haiguste eest. Lisaks võib tasakaalustatud mikrobioom tõsta serotoniini taset, mis parandab sinu lemmiku tuju ja enesetunnet. Kõigi vajalike toitainete kättesaamiseks on oluline, et toit sisaldaks kvaliteetseid ja kergesti seeditavaid koostisosasid, mis vähendavad soolestiku töökoormust. Soolestiku töö ja seedetrakti tervist parandavad Purina ONE® väikekoeratoidus sisalduvad looduslikud prebiootikumid.

3 nädala katse