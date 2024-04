Ukraina sõda jätkub ja Venemaa on Ukrainast okupeerinud 18%. Okupeeritud elanike olukorrast rääkis Delfiga rahvusvahelise ühenduse Memorial üks juhte Jevhen Zahharov.

Venemaa survestab okupeeritud alade elanikke võtma Vene kodakondsust, ent pass ei anna täieõigusliku kodaniku staatust. Näiteks pensionäride puhul arvestatakse elatisraha staaži järgi ja inimesel, kes enne okupatsiooni Venemaal ei töötanud, pole seda kuidagi võimalik märkida. Haiglasse minekuks on vaja tervisekindlustust, aga kuidas seda saada? Laenu saamiseks on vaja krediidiajalugu. Kinnisvara tuleb registreerida Venemaa registris, mis okupeeritud aladel ei tegutse. Ja nii edasi. Milline on okupeeritud aladel üldiselt Ukraina kodanike staatus?