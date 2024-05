Väike, aga väle koer vajab eriti läbimõeldud toitumist

Kui sinu kodus kasvab väikest tõugu koer ehk lemmik, kelle normaalkaal on täiskasvanuna kuni 10 kg, siis tasub tema toidulaud detailsemalt läbi mõelda. Ta on väike, aga väle ja vajab seetõttu suurema toiteväärtusega toitu.

Toitu seedides ja sellest toitaineid omastades saab koer kätte kõik vajaliku, mida on tarvis hea tervise hoidmiseks. Kuna lemmiklooma tugev tervis on väga tähtis, peaksid nii mõndagi koera seedesüsteemi kohta teadma, et võimalike probleemidega edukalt toime tulla. Hea seedimine on suurepärase tervise alus.

Väike mänguhimuline aktivist vajab palju energiat

Soolestiku mikrobioomi moodustavad head ja halvad bakterid, mis mõjutavad koera üldist tervist. Nende mikroorganismide tasakaalust sõltub oluliselt sinu koera seedimine, loomulik kaitsevõime ja üldine heaolu. Väikest tõugu koeral on tavalisest kiirem ainevahetus, mistõttu vajab ta toitainerikast toitu, et tema keha jõuaks toidust vajalikud toitained omastada. Purina ONE® väikekoeratoit sisaldab rohkelt kvaliteetset valku ja valitud süsivesikuallikaid, mis toetavad tema aktiivset elustiili. Samas on toit kergesti seeditav tänu kvaliteetsetele koostisosadele, et tema väike keha ei peaks kulutama liigset energiat vajalike kasulike ainete kättesaamiseks.

Peale kiirema ainevahetuse on väikestel koertel endil samuti tihti kuskile justkui kiire. Neile meeldib palju mängida ja maailma avastada. Kiire seedimise ja üldise suure aktiivsuse tõttu on neil suur energiavajadus, mida aitab aga hästi täita Purina ONE® Active väikekoeratoidu rohke valgusisaldus. Valgud aitavad hoida kõhtu kauem täis ja loomses valgus sisalduvad asendamatud aminohapped tugevdavad sinu lemmiku loomulikku kaitsevõimet. Purina toitumisspetsialistid on selle kõige peale mõelnud ja valinud eriti hoolikalt valguallikad, millest 70% ongi just loomset päritolu.

3 nädala katse