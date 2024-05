Aita tugevdada oma väikese koera loomulikku kaitsevõimet

Terves koeras elavad head ja halvad bakterid koos ning tasakaalustavad üksteist. Kui see tasakaal rikutakse, võivad halvad bakterid levida seedesüsteemi. See võib aga põhjustada koerale terviseprobleeme, nagu infektsioonid, kõhulahtisus või -kinnisus, halb hingeõhk või isegi nahaprobleemid.

Tasakaalustatud mikrobioom toetab loomulikku kaitsevõimet

Soolestiku mikrobioomi tasakaal mõjutab oluliselt koera üldist tervist. Peale selle võib tasakaalustatud mikrobioom tõsta serotoniini taset, mis parandab sinu lemmiku tuju ja enesetunnet. Tugeva immuunsüsteemi ja loomuliku kaitsevõime aitab tagada toit, mis sisaldab tasakaalustatud koguses toitaineid ning antioksüdante. Selleks on Purina veterinaarid ja toitumisteadlased loonud Purina ONE® väikest tõugu koertele mõeldud toidud, mille spetsiaalselt kohandatud suur valgu- ning rasvasisaldus toetab väikese koera kiiremat ainevahetust.

Loomne valk sisaldab organismi jaoks asendamatuid aminohappeid, mis on vajalikud loomuliku kaitsevõime toetamiseks, et sinu lemmik tunneks end hästi ja energiliselt, tema karvkate püsiks ilus ning nahk terve. Just seepärast moodustab Purina ONE® väikekoeratoidus 70% kogu valgusisaldusest loomne valk.

Hea suuhügieen on terve immuunsüsteemi jaoks samuti äärmiselt oluline. Kui sellele tähelepanu ei pöörata, võivad kahjulikud bakterid koera suus paljuneda, sealt edasi soolestikku kanduda ja põhjustada sooleprobleeme. Seepärast on väga tähtis hoida hambad ja igemed terved. Selleks sobib hästi kuivtoit, mis aitab koeral vähendada hambakatu kogunemist ja täidab tema närimisisu. Kuna väikesel koeral on ka väike suu, siis on Purina toitumisspetsialistid loonud just sellistele tõugudele mõeldes väikesed krõbedad tükid ja pehmemad palad, et sinu väikesel lemmikul oleks neid hea närida.

